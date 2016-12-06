Mersin ve Adana'ya yeniden elektrik veriliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±ndan sonra Adana ve Mersin'e tekrar elektrik verildi.
Toroslar EDAÅž'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada; kentte yaÅŸanan olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve afet durumunun ardÄ±ndan enerji hatlarÄ±nda meydana gelen arÄ±zalarÄ±n bÃ¶lgede elektrik kesintileri yaÅŸanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.
Son yÄ±llarÄ±n en aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Adanaâ€™da kesintisiz enerji iÃ§in mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 24 saat Ã§alÄ±ÅŸan ekiplerin kapanan yollara raÄŸmen hasar gÃ¶ren hatlara ulaÅŸÄ±p onarÄ±mlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Toroslar EDAÅž, bÃ¶lgede kesintisiz enerjiyi saÄŸlayabilmek iÃ§in ekip sayÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rarak vardiya sistemi olmaksÄ±zÄ±n arÄ±zalara mÃ¼dahale etmeye devam ediyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, iletim tellerinin ve direklerinin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da elektrik direÄŸinin devrilmesine ya da eÄŸilmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±larak ÅŸÃ¶yle devam edildi:
"Ã‡oÄŸu bÃ¶lgede, karlar altÄ±nda kalan ve kapanan yollar ise ekiplerin iletim hatlarÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in dondurucu soÄŸukta bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba gÃ¶stermesini gerektiriyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durduÄŸu bÃ¶lgelerde meydana gelen yoÄŸun kar kÃ¼tlelerini aÅŸmak kolay olmuyor. Toroslar EDAÅž ekipleri, yerel yÃ¶netimlerin ve halkÄ±n desteÄŸi ile kapanan yollarÄ± aÅŸarak arÄ±zalarÄ± gidermek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Adanaâ€™nÄ±n hava muhalefetinden en Ã§ok etkilenen ilÃ§elerinden olan AladaÄŸ, Feke, Kozan ve PozantÄ±â€™da Toroslar EDAÅž ekipleri aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 4 ilÃ§ede 650 iletken kopuÄŸu ve 177 direÄŸin yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, 66 kÃ¶y ve mahalleyi elektriksiz bÄ±rakÄ±rken hasarlÄ± direk ve ÅŸebekeye mÃ¼dahale eden ekipler, onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdi."
Mersin genelinde devrilen 2 bin 500 direk sebebiyle enerjisiz kalan bin 871 trafoya enerji akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in ekiplerin seferber olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Alternatif besleme kanallarÄ±nÄ± devreye alarak arÄ±zalarÄ±n hÄ±zla giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°lk etapta enerjisiz trafo sayÄ±sÄ±nÄ± 805â€™e dÃ¼ÅŸÃ¼ren ekipler Ã¶ncelikle can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± adÄ±na risk unsuru taÅŸÄ±yan iletken kopmalarÄ±na Ã¶ncelik veriyor. Mersinâ€™de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Metropol, Silifke, Anamur, Mut, Erdemli ve Tarsusâ€™ta Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Toroslar EDAÅž ekipleri, 4 bin 40 alÃ§ak gerilim ve orta gerilim iletken kopuÄŸu tamiri gerÃ§ekleÅŸtirirken hasar gÃ¶ren bin 450 alÃ§ak gerilim ve orta gerilim elektrik direÄŸinin tamirini saÄŸladÄ±. Devrilen orta gerilim ve alÃ§ak gerilim direkleri yerine 575 yeni direk dikildi. " ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, fÄ±rtÄ±na ve zorlu hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen arÄ±zalarÄ± hÄ±zla gideren Toroslar EDAÅž'in bu sÃ¼reÃ§te ilgili tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarla koordinasyon iÃ§inde hizmet verdiÄŸi kaydedildi.
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