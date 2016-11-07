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22:45, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 21:55, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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MÄ±sÄ±r'a ait iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a geÃ§mesi onaylandÄ±
MÄ±sÄ±r'a ait iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a geÃ§mesi onaylandÄ±

Tiran ve Sanafir adalarÄ±yla ilgili anlaÅŸma MÄ±sÄ±r Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak parlamentoya sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Bakanlar Kurulu'nun, Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n Suudi Arabistanâ€™a geÃ§iÅŸini saÄŸlayan antlaÅŸmayÄ± kabul ederek parlamentoya gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.

HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "18 Nisan'da MÄ±sÄ±r ile Suudi Arabistan arasÄ±ndaki deniz sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n belirlenmesiyle ilgili imzalanan anlaÅŸma Bakanlar Kurulu'nun bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda kabul edilerek anayasal prosedÃ¼rler gereÄŸi parlamentoya sevk edilmesine karar verilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

GeÃ§en nisan ayÄ±nda Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulazizâ€™in MÄ±sÄ±r ziyareti esnasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan KÄ±zÄ±ldeniz SÄ±nÄ±r AntlaÅŸmasÄ± gereÄŸi Tiran ve Sanafir adalarÄ± Suudi Arabistanâ€™a geÃ§miÅŸti.

MÄ±sÄ±rlÄ± avukatlar Halid Ali ve Ali Eyyub, sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali iÃ§in 10 Nisan'da dava aÃ§mÄ±ÅŸ, ilk duruÅŸma 17 Nisan'da gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, 21 Haziranâ€™da ise Ä°dare Mahkemesi antlaÅŸmanÄ±n iptaline karar vermiÅŸti.

YÃ¼ksek Mahkeme ise 29 EylÃ¼l'de, Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n Suudi Arabistanâ€™a geÃ§iÅŸini saÄŸlayan antlaÅŸmanÄ±n iptali ile ilgili mahkeme kararÄ±nÄ± bozmuÅŸtu.



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