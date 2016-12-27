Van'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van'da, FETÃ–/PDY operasyonunda 3 jandarma astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kentte gÃ¶revli 3 jandarma astsubay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda askerler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ZanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri iÃ§in emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nÃ¼n ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± Haleplilere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±
ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Adana ve Mersin'e kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, terÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurunun Ä°slam dini olduÄŸunu sÃ¶yledi
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu
CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.
Kentte 5 Ocak 2017'den itibaren bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ãœlke genelinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Sakarya, NevÅŸehir, Kocaeli, Bursa, UÅŸak ve Ã‡anakkale'de eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye GenÃ§ Ä°ÅŸ AdamlarÄ± Konfederasyonu heyetini kabul programÄ±nda konuÅŸuyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1404 lira olarak belirlenen yeni asgari Ã¼cretin 2017 yÄ±lÄ±nda veri dilimine dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava trafiÄŸi olumsuz etkiliyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 128. gÃ¼nÃ¼nde Gaziantep'e akÄ±ncÄ± zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± (ZMA) sevkÄ±yatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.