21:31, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Van'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±





Kentte gÃ¶revli 3 jandarma astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da, FETÃ–/PDY operasyonunda 3 jandarma astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kentte gÃ¶revli 3 jandarma astsubay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda askerler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri iÃ§in emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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