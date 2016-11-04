GÃ¼ncelleme: 22:04, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Azerbaycan, Ermenistan'a ait drone dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼





Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattÄ±nÄ±n Terter bÃ¶lgesinde, Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde uÃ§an Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n Ã¶zel yÃ¶ntemle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. BakanlÄ±k, bu sabah da sÄ±nÄ±rdan sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan Ermeni keÅŸif birliÄŸinin pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸtu. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ermeni birliklerin kayÄ±p vererek geri Ã§ekildiÄŸi, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduÄŸu belirtilmiÅŸti.

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