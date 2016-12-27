GÃ¼ncelleme: 22:13, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Sosyal medyada PKK propagandasÄ±na tutuklama





Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardinâ€™in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.B, KÄ±zÄ±ltepe Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan zanlÄ±, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadesinin ardÄ±ndan mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ± tutuklandÄ±.

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