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22:45, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 22:35, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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BatmanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerden Haleplilere yardÄ±m
BatmanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerden Haleplilere yardÄ±m

Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nÃ¼n ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± Haleplilere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nde, ilk ve ortaokulu Ã¶ÄŸrencileri, Haleplilere yardÄ±m toplamak amacÄ±yla "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± dÃ¼zenledi.

Ã–ÄŸrenciler, okul koridoruna kurulan yardÄ±m kÃ¶ÅŸesinde, harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Toplanan yardÄ±mlar, okul idaresince Suriyelilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi Batman Åžubesine teslim edildi.

Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kudbettin Ã‡elik, kampanyanÄ±n Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda yardÄ±mlaÅŸma duygusu oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi Batman Åžubesi ile Memur-Sen Batman Åžubesince Halepliler iÃ§in baÅŸlatÄ±lan "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" kampanyasÄ±na destek olduklarÄ±nÄ± aktaran Ã‡elik, "Ã–ÄŸrencilerimizin kimi kendi harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± kimisi ailesinden aldÄ±klarÄ± para ile kardeÅŸlerine el uzatmak iÃ§in kampanyaya destek oldular." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–ÄŸrencilerden Suzan Irmak da, savaÅŸ maÄŸduru Halepli Ã§ocuklar iÃ§in harÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Irmak, "BugÃ¼n imkanÄ±m olsa her ÅŸeyimi onlara verirdim. Ne olursa olsun onlar da bizim gibi insanlar." dedi.



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