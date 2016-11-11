GÃ¼ncelleme: 22:46, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BUDO'dan sefer iptalleri





Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, saat 19.30 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek. BUDO'nun gÃ¼n iÃ§indeki seferleri de hava muhalefeti dolayÄ±sÄ±yla programdan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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