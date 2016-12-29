GÃ¼ncelleme: 22:24, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ABD, 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor





ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomat hakkÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± aldÄ±. Rus diplomatlara Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verildi. Bu kararÄ±n, ABD'de gerÃ§ekleÅŸtirilen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine yÃ¶nelik Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Rusya'nÄ±n Maryland ve New York'taki diplomatik temsilcilikleri de istihbarat amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±. ABD'li yetkililer, temsilciliklerin yarÄ±na kadar boÅŸaltÄ±lmasÄ± istedi. ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Rusya'ya yÃ¶nelik daha fazla Ã¶nlem alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ±larÄ±nÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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