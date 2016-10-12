GÃ¼ncelleme: 22:24, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ABD, Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti





ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi. Bu kararÄ±n, ABD'de gerÃ§ekleÅŸtirilen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine yÃ¶nelik Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â

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