GÃ¼ncelleme: 23:41, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Gaziantep'te hastane yangÄ±nÄ±





Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Merkez Åžahinbey ilÃ§esindeki Dr. Ersin Arslan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi GÃ¶ÄŸÃ¼s PolikliniÄŸi binasÄ±nÄ±n bodrum katÄ±nda kurul raporlarÄ±nÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± odalarda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen ve bodrum kattaki diÄŸer odalara da sÄ±Ã§rayan yangÄ±n nedeniyle gÃ¶ÄŸÃ¼s polikliniÄŸinde yatan 50 hasta ile refakatÃ§ileri, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerince yandaki binaya alÄ±ndÄ±. Olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan itfaiye ekibinin yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik Ã§abasÄ± sonucu kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Binada hasar oluÅŸturan yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.