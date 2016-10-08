GÃ¼ncelleme: 22:56, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rÃ¼tbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 65 kiÅŸi, savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi. NÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 61'i tutuklandÄ±, diÄŸer 4 ÅŸÃ¼pheli ise "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanarak tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nda Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde gÃ¶revli 575 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda muvazzaf subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu belirtilen 286 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.