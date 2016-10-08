Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 65 kiÅŸi, savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
NÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 61'i tutuklandÄ±, diÄŸer 4 ÅŸÃ¼pheli ise "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanarak tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nda Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde gÃ¶revli 575 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
AralarÄ±nda muvazzaf subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu belirtilen 286 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'deki ateÅŸkese terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rÃ¼tbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nÃ¼n ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± Haleplilere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±
ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Adana ve Mersin'e kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, terÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurunun Ä°slam dini olduÄŸunu sÃ¶yledi
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu
CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.