DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:21, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 23:14, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Ä°GDAÅž'tan 'kombi' uyarÄ±sÄ±
Ä°GDAÅž'tan 'kombi' uyarÄ±sÄ±

Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Gaz DaÄŸÄ±tÄ±m Sanayi ve Ticaret A.Åž. (Ä°GDAÅž), yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°stanbul'da meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

Ä°GDAÅž, kombi ve kazanlarÄ±n elektrikler tekrar gelene kadar kapalÄ± konumda olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ä°stanbul genelinde yer yer elektrik kesintileri yaÅŸanmaktadÄ±r. Bu sebeple, doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelmektedir.
Elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarÄ±nÄ± elektrikler tekrar gelene kadar kapalÄ± konuma getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, elektrik geldikten sonra, cihazlarÄ±n birden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla doÄŸalgazda ani ve yÃ¼ksek Ã§ekiÅŸler meydana gelmekte, bu da doÄŸalgaz cihazlarÄ±nda arÄ±zaya sebep olmakta ve doÄŸalgaz arz gÃ¼venliÄŸini olumsuz etkilemektedir.

Ä°GDAÅž, bu konuda gerekli Ã¶nlemleri almÄ±ÅŸ olup, gerektiÄŸinde takviye ekipler oluÅŸturmakta, olasÄ± arÄ±zalara acil olarak mÃ¼dahale ederek, organize bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmektedir.

Abonelerimizin bu konuda hassasiyet gÃ¶stermeleri, kombi ve kazanlarÄ±nÄ± elektrikler gelene kadar kapalÄ± konumda tutmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir."



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Gaziantep'te hastane yangÄ±nÄ±
Gaziantep'te hastane yangÄ±nÄ±

Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ateÅŸkes dÄ±ÅŸÄ±nda
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ateÅŸkes dÄ±ÅŸÄ±nda

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'deki ateÅŸkese terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°GDAÅž'tan 'kombi' uyarÄ±sÄ±
Ä°GDAÅž'tan 'kombi' uyarÄ±sÄ±

Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.
Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama
Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rÃ¼tbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BatmanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerden Haleplilere yardÄ±m
BatmanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerden Haleplilere yardÄ±m

Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nÃ¼n ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± Haleplilere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±
ABD 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor
ABD, 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor

ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.
Sosyal medyada PKK propagandasÄ±na tutuklama
Sosyal medyada PKK propagandasÄ±na tutuklama

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Van'da FETÃ– PDY soruÅŸturmasÄ±
Van'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±

Kentte gÃ¶revli 3 jandarma astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Mersin ve Adana'ya yeniden elektrik veriliyor
Mersin ve Adana'ya yeniden elektrik veriliyor

Adana ve Mersin'e kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi bildirildi.
BatÄ± Karadeniz'de fÄ±rtÄ±na
BatÄ± Karadeniz'de fÄ±rtÄ±na

FÄ±rtÄ±na nedeniyle limanda bulunan 6 balÄ±kÃ§Ä± teknesi alabora oldu
Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
NiÄŸde'de FETÃ– PDY operasyonu
NiÄŸde'de FETÃ–/PDY operasyonu

Bor Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TerÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru Ä°slam
TerÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru Ä°slam

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, terÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurunun Ä°slam dini olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°stanbul'daki ilk FETÃ– davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°stanbul'daki ilk FETÃ– davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 11 tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine baÅŸvuruldu
CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi' komisyondan geÃ§ti
'CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi' komisyondan geÃ§ti

CumhurbaÅŸkanÄ±'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinden Ã§Ä±karÄ±lan 14. ve 15. maddelerin baÅŸka bir maddeye eklenmesi bekleniyor.





TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 