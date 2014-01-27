Ä°GDAÅž'tan 'kombi' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Gaz DaÄŸÄ±tÄ±m Sanayi ve Ticaret A.Åž. (Ä°GDAÅž), yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°stanbul'da meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
Ä°GDAÅž, kombi ve kazanlarÄ±n elektrikler tekrar gelene kadar kapalÄ± konumda olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Ä°stanbul genelinde yer yer elektrik kesintileri yaÅŸanmaktadÄ±r. Bu sebeple, doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelmektedir.
Elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarÄ±nÄ± elektrikler tekrar gelene kadar kapalÄ± konuma getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, elektrik geldikten sonra, cihazlarÄ±n birden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla doÄŸalgazda ani ve yÃ¼ksek Ã§ekiÅŸler meydana gelmekte, bu da doÄŸalgaz cihazlarÄ±nda arÄ±zaya sebep olmakta ve doÄŸalgaz arz gÃ¼venliÄŸini olumsuz etkilemektedir.
Ä°GDAÅž, bu konuda gerekli Ã¶nlemleri almÄ±ÅŸ olup, gerektiÄŸinde takviye ekipler oluÅŸturmakta, olasÄ± arÄ±zalara acil olarak mÃ¼dahale ederek, organize bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmektedir.
Abonelerimizin bu konuda hassasiyet gÃ¶stermeleri, kombi ve kazanlarÄ±nÄ± elektrikler gelene kadar kapalÄ± konumda tutmalarÄ± Ã¶nem arz etmektedir."
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Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.
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