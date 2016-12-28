GÃ¼ncelleme: 23:26, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ateÅŸkes dÄ±ÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de ilan edilen ateÅŸkes hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Rejim ile muhalefet arasÄ±nda mutabakata varÄ±ldÄ±, bu geceden itibaren Ã¼lke genelinde ateÅŸkes ilan ediliyor. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ettik. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ateÅŸkes kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±râ€‹" dedi. Suriye'deki taraflarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeleri geniÅŸletmeyeceÄŸini belirten ErdoÄŸan, "TÃ¼m hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± duracak, ateÅŸkes takibini garantÃ¶rler TÃ¼rkiye ve Rusya yapacak" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Balkanlarda FETO terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n en fazla Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸi yer ne yazÄ±k ki Kosova. FETÃ– sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi her Ã¼lke iÃ§in tehdittir.

Nereye kaÃ§arlarsa kaÃ§sÄ±nlar peÅŸlerini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z

FETÃ–, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAÅž gibi katil sÃ¼rÃ¼lerinin bizim nazarÄ±mÄ±zda hiÃ§bir farkÄ± yoktur. Bunlarla mÃ¼cadeleyi hem yurt iÃ§inde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz, sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Cinayetlerin, dÃ¶kÃ¼len masum kanlarÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± hukuk iÃ§inde mutlaka soracaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n neresine kaÃ§arlarsa kaÃ§sÄ±nlar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ele baÅŸlarÄ±nÄ±n, militanlarÄ±nÄ±n peÅŸlerini asla bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hain her yerde haindir, terÃ¶rist her yerde terÃ¶risttir.

[FETÃ–] EÄŸer bir okuldan Ã¼lkesine ihanet eden genÃ§ler yetiÅŸiyorsa, o okul kendi asli gÃ¶revini yerine getirmiyordur. Biz yandÄ±k, Kosova yanmasÄ±n istiyoruz. HesabÄ±nÄ±zÄ± 10 yÄ±l, 20 yÄ±l sonrasÄ±na yapÄ±n. Burada yaptÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n Kosova'da yaparlar. Gelirler yÃ¶netimi ele alÄ±rlar. Kosova bedel Ã¶demeye tahammÃ¼l edemez. TÃ¼rkiye'nin dayanma gÃ¼cÃ¼ vardÄ± dayandÄ± ama Kosova dayanamaz.

ATEÅžKES Ä°Ã‡Ä°N YOÄžUN Ã‡ABA HARCADIK

Suriye'de rejim ile muhalefet arasÄ±nda mutabakata varÄ±ldÄ±, bu geceden itibaren Ã¼lke genelinde ateÅŸkes ilan ediliyor. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ettik. Suriye'de tÃ¼m hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± duracak, ateÅŸkes takibini garantÃ¶rler TÃ¼rkiye ve Rusya yapacak.

TERÃ–RLE MÃœCADELE AYNI KARARLILIKLA SÃœRECEK

Taraflar, hava bombardÄ±manÄ± dahil silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmayÄ±, kontrolleri altÄ±ndaki bÃ¶lgeleri birbirleri aleyhine geniÅŸletmemeyi taahhÃ¼t ettiler. BM GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateÅŸkesin dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n can gÃ¼venliÄŸini tamamen garanti altÄ±na alana kadar DAEÅž baÅŸta olmak Ã¼zere, mÃ¼cadelesine aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz sÃ¶z konusu deÄŸil.

BARIÅž Ä°Ã‡Ä°N HER TÃœRLÃœ Ã‡ABAYI SÃœRECEÄžÄ°Z

BaÅŸta kÄ±ymetli dostum SayÄ±n Putin olmak Ã¼zere ateÅŸkes sÃ¼recine destek veren tÃ¼m kesimlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Biz TÃ¼rkiye olarak Suriye'nin ve bÃ¶lgemizin barÄ±ÅŸÄ±, huzuru, istikrarÄ± iÃ§in elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶stermeye devam edeceÄŸiz. AteÅŸkesin Suriyeli kardeÅŸlerimizin iÃ§in, daha ileri gidiyorum tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± Rabbimden niyaz ediyorum.

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