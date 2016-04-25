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GÃ¼ncelleme: 23:33, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Suriye'nin kuzeyinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±
Suriye'nin kuzeyinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±

Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilinin Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n patlamasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AA muhabirinin Halep'in kuzeyindeki Soran'daki sivil savunma yetkilisi Ã–mer Mayir, bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n infilak ettiÄŸini belirtti. Patlamada 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Mayir, olayda Ã§ok sayÄ±da ev ve araÃ§ta maddi hasar meydana geldiÄŸini, bazÄ± araÃ§larÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Soran beldesini 16 Ekim'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye patlama
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