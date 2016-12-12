ÃœrdÃ¼n'den Ä°srail'e Mescid-i Aksa tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœrdÃ¼n'Ã¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttuÄŸu bildirildi.
ÃœrdÃ¼n resmi haber ajansÄ± PETRA'da yer alan habere gÃ¶re, Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed el-Mumeni, KudÃ¼s'te 149 fanatik Yahudi'nin Ä°srail polisinin korumasÄ± altÄ±nda Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik ihlallerden Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
Mumeni, Yahudi yerleÅŸimcilerin Mascid-i Aksa'ya zorla girmesinin Aksa'nÄ±n kutsallÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir ihlal olduÄŸunu ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±nÄ± incittiÄŸini kaydetti.
ÃœrdÃ¼n'Ã¼n, Aksa'nÄ±n ve mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na yÃ¶nelik tutumunun net olduÄŸunu vurgulayan Mumeni, Ã¼lkesinin Ä°slami kutsallarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m diplomatik ve yasal imkanlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Aksa'ya zorla girilmesi giriÅŸimleri meÅŸru deÄŸildir, Ä°slami kutsallara ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±na saldÄ±rÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±f Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 149 fanatik Yahudi'nin bugÃ¼n Ä°srail polisinin korumasÄ± altÄ±nda Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi bildirilmiÅŸti.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyet ile bir araya geldi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerince, DEAÅž'Ä±n liderlerinden Ebu Candal'Ä±n Suriye'deki Tabka BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti.
ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan esirler tek taraflÄ± olarak geri verildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Tiran ve Sanafir adalarÄ±yla ilgili anlaÅŸma MÄ±sÄ±r Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak parlamentoya sevk edildi
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili sÃ¶zlerinin ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili ABD'den yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada, "Olumlu bir geliÅŸme, umarÄ±z kalÄ±cÄ± olur" denildi.
AteÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriyeli muhalifler, ateÅŸkesin bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif'in Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail Yahudi AjansÄ± ve GÃ¶Ã§men BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 30 bini aÅŸan Yahudi gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 2016â€™da 27 bine geriledi
AFAD ve TÄ°KA iÅŸbirliÄŸiyle Myanmar'a, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Benten, "Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±