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Filistin
GÃ¼ncelleme: 23:50, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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ÃœrdÃ¼n'den Ä°srail'e Mescid-i Aksa tepkisi
ÃœrdÃ¼n'den Ä°srail'e Mescid-i Aksa tepkisi

ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttuÄŸu bildirildi.

ÃœrdÃ¼n resmi haber ajansÄ± PETRA'da yer alan habere gÃ¶re, Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed el-Mumeni, KudÃ¼s'te 149 fanatik Yahudi'nin Ä°srail polisinin korumasÄ± altÄ±nda Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik ihlallerden Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.

Mumeni, Yahudi yerleÅŸimcilerin Mascid-i Aksa'ya zorla girmesinin Aksa'nÄ±n kutsallÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir ihlal olduÄŸunu ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±nÄ± incittiÄŸini kaydetti.

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n, Aksa'nÄ±n ve mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na yÃ¶nelik tutumunun net olduÄŸunu vurgulayan Mumeni, Ã¼lkesinin Ä°slami kutsallarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m diplomatik ve yasal imkanlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Aksa'ya zorla girilmesi giriÅŸimleri meÅŸru deÄŸildir, Ä°slami kutsallara ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n duygularÄ±na saldÄ±rÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±f Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 149 fanatik Yahudi'nin bugÃ¼n Ä°srail polisinin korumasÄ± altÄ±nda Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi bildirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular israil mescidi aksa
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