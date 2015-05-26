DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi öldürüldü iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince DEAŞ’ın Rakka’daki liderlerinden Ebu Candal el-Kuveyti’nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, DEAŞ’ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira’nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. DEAŞ’ın terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü DEAŞ’ın Rakka’yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir.”
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince, DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Candal'ın Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.
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