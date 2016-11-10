Abbas, Ä°srailli vekillerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Filistin yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kararlara dayalÄ± adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme Ã§abalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyeti BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda kabul ederek, Filistin yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kararlara dayalÄ± adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme Ã§abalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) Yahudi yerleÅŸim birimleriyle ilgili 2334 sayÄ±lÄ± karar tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±, "barÄ±ÅŸ yanlÄ±larÄ±n gerÃ§ek zaferi" olarak deÄŸerlendiren Abbas, BMGK kararÄ±nÄ±n, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ilkesi, uluslararasÄ± meÅŸru kararlar ve Arap BarÄ±ÅŸ GiriÅŸimi ile Filistin-Ä°srail Ã§ekiÅŸmesini sona erdirecek mÃ¼zakerelere sevk edecek bir kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
BirkaÃ§ hafta Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen Fetih Hareketi'nin 7'nci Genel Kongresi'nden dolayÄ± Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä± tebrik eden Ä°srailli heyet de Ä°srail ve Filistin iÃ§in Ã¶nem arz eden Ã§evre ve su alanlarÄ±nda taraflar arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin olmasÄ±na dikkati Ã§ekti.
Ä°srailli heyette yer alan eski bakan ve milletvekillerinin isimlerine iliÅŸkin bilgi verilmedi.
Ä°srail'in, iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± iÃ§eren karar, cuma gÃ¼nÃ¼ 14 oyla BMGK'da kabul edilmiÅŸti.
BMGK'den sÃ¶z konusu kararÄ±n geÃ§mesinde, ÅŸimdiye kadar Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda duran ve 2011'de Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto eden ABD'nin ilk defa Ã§ekimser oy kullanmasÄ± etkili olmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, geÃ§en hafta BMGK'da Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilerle ilgili dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyet ile bir araya geldi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerince, DEAÅž'Ä±n liderlerinden Ebu Candal'Ä±n Suriye'deki Tabka BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti.
ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan esirler tek taraflÄ± olarak geri verildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Tiran ve Sanafir adalarÄ±yla ilgili anlaÅŸma MÄ±sÄ±r Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak parlamentoya sevk edildi
Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili sÃ¶zlerinin ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili ABD'den yapÄ±lan ilk aÃ§Ä±klamada, "Olumlu bir geliÅŸme, umarÄ±z kalÄ±cÄ± olur" denildi.
AteÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriyeli muhalifler, ateÅŸkesin bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif'in Suriye'deki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail Yahudi AjansÄ± ve GÃ¶Ã§men BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 30 bini aÅŸan Yahudi gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 2016â€™da 27 bine geriledi
AFAD ve TÄ°KA iÅŸbirliÄŸiyle Myanmar'a, yaklaÅŸÄ±k 500 bin ABD dolarÄ± tutarÄ±nda insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardÄ±mÄ± ilk kez 7 Nisan'da tespit edildi. YÄ±l boyunca sÃ¼ren yardÄ±mlar, son iki haftada daha da hÄ±zlandÄ±. 13 AralÄ±k ve 23 AralÄ±k'ta ABD helikopterleri RÃ¼meylan Ã¼ssÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k kargolar indirdi. 27 AralÄ±k'ta havadan yardÄ±mlar sÃ¼rerken, onlarca TIR Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan PYD/PKK bÃ¶lgesine girdi.
Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ± Benten, "Suudi Arabistan, Ä°ran ve bÃ¼tÃ¼n Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan gelecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lar" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±