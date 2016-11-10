GÃ¼ncelleme: 00:19, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Abbas, Ä°srailli vekillerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Filistin yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kararlara dayalÄ± adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme Ã§abalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyeti BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda kabul ederek, Filistin yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kararlara dayalÄ± adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirme Ã§abalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) Yahudi yerleÅŸim birimleriyle ilgili 2334 sayÄ±lÄ± karar tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±, "barÄ±ÅŸ yanlÄ±larÄ±n gerÃ§ek zaferi" olarak deÄŸerlendiren Abbas, BMGK kararÄ±nÄ±n, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m ilkesi, uluslararasÄ± meÅŸru kararlar ve Arap BarÄ±ÅŸ GiriÅŸimi ile Filistin-Ä°srail Ã§ekiÅŸmesini sona erdirecek mÃ¼zakerelere sevk edecek bir kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BirkaÃ§ hafta Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen Fetih Hareketi'nin 7'nci Genel Kongresi'nden dolayÄ± Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä± tebrik eden Ä°srailli heyet de Ä°srail ve Filistin iÃ§in Ã¶nem arz eden Ã§evre ve su alanlarÄ±nda taraflar arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin olmasÄ±na dikkati Ã§ekti.

Ä°srailli heyette yer alan eski bakan ve milletvekillerinin isimlerine iliÅŸkin bilgi verilmedi.

Ä°srail'in, iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± iÃ§eren karar, cuma gÃ¼nÃ¼ 14 oyla BMGK'da kabul edilmiÅŸti.

BMGK'den sÃ¶z konusu kararÄ±n geÃ§mesinde, ÅŸimdiye kadar Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda duran ve 2011'de Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto eden ABD'nin ilk defa Ã§ekimser oy kullanmasÄ± etkili olmuÅŸtu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, geÃ§en hafta BMGK'da Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim yerlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilerle ilgili dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.