Askeri yargı hakkındaki madde kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişikliği tekfinin 16. maddesi kabul edildi.
Askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde şu şekilde:
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı
DEAŞ'ın Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, düzenlediği bombalı saldırıda yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde kabul edildi.
Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki ateşkese terör örgütlerinin dahil olmadığını söyledi.
İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatılması gerektiği vurgulandı. Aksi halde doğalgaz ile çalışan kombi ve kazanlarda arızalar meydana gelebileceği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünün ilk ve ortaokul öğrencileri "Hayat Paylaştıkça Güzeldir" kampanyası kapsamında harçlıklarını Haleplilere bağışladı
ABD, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adana ve Mersin'e kötü hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik arızalarının giderildiği bildirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.