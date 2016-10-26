Güncelleme: 00:27, 30 Aralık 2016 Cuma

Askeri yargı hakkındaki madde kabul edildi





TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde kabul edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TBMM Anayasa Komisyonunda anayasa değişikliği tekfinin 16. maddesi kabul edildi. Askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde şu şekilde: “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

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