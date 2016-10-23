Suriye'de yaralanan 4 kiÅŸi Kilis'e getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DEAÅž'Ä±n Halep'e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli tedavi amacÄ±yla Kilis'e getirildi.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Azez'e baÄŸlÄ± Soran kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan 4 Suriyeli, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'na getirildi.
Burada 112 Acil Servisi ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±
DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 16. madde kabul edildi.
Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'deki ateÅŸkese terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rÃ¼tbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Batman'Ä±n GercÃ¼ÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡ukuryurt kÃ¶yÃ¼nÃ¼n ilk ve ortaokul Ã¶ÄŸrencileri "Hayat PaylaÅŸtÄ±kÃ§a GÃ¼zeldir" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda harÃ§lÄ±klarÄ±nÄ± Haleplilere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±
ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Adana ve Mersin'e kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.