GÃ¼ncelleme: 00:41, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Suriye'de yaralanan 4 kiÅŸi Kilis'e getirildi





DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DEAÅž'Ä±n Halep'e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli tedavi amacÄ±yla Kilis'e getirildi. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Azez'e baÄŸlÄ± Soran kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan 4 Suriyeli, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'na getirildi. Burada 112 Acil Servisi ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â Â

Ä°lgili Konular suriye kilis

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.