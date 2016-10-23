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GÃ¼ncelleme: 00:41, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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Suriye'de yaralanan 4 kiÅŸi Kilis'e getirildi
Suriye'de yaralanan 4 kiÅŸi Kilis'e getirildi

DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n Halep'e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli tedavi amacÄ±yla Kilis'e getirildi.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Azez'e baÄŸlÄ± Soran kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan 4 Suriyeli, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'na getirildi.

Burada 112 Acil Servisi ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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