GÃ¼ncelleme: 00:50, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Silvan'dan Haleplilere yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV) iÅŸbirliÄŸi ile dÃ¼zenlenen yardÄ±m kampanyasÄ±nda 32 bin lira toplandÄ±.

Silvan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zdemir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, diyanet personeli ve vatandaÅŸlardan toplanan 32 bin liranÄ±n TDV tarafÄ±ndan Halepliler iÃ§in aÃ§Ä±lan yardÄ±m hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile TDV iÅŸbirliÄŸinde yapÄ±lan yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Silvan halkÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸini belirterek, "Silvan ilÃ§emiz her zaman olduÄŸu gibi Halep konusunda da maÄŸdur kardeÅŸlerinin yanÄ±nda olduÄŸunu bÃ¼yÃ¼k bir duyarlÄ±lÄ±k Ã¶rneÄŸi gÃ¶stererek ortaya koydu. Yeterki 'kardeÅŸlerimiz zulÃ¼mden kurtulsun, rahat bir ortama kavuÅŸsunlar' anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bu yardÄ±m kampanyasÄ±, kimlikleri ne olursa olsun Ä°slam kardeÅŸliÄŸinin her sorunun Ã¼stesinden gelineceÄŸini aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortaya koymuÅŸtur. ifadesini kullandÄ±.

Ã–zdemir, vatandaÅŸlardan nakdi yardÄ±m yapÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.