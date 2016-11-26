Silvan'dan Haleplilere yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± (TDV) iÅŸbirliÄŸi ile dÃ¼zenlenen yardÄ±m kampanyasÄ±nda 32 bin lira toplandÄ±.
Silvan MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin Ã–zdemir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, diyanet personeli ve vatandaÅŸlardan toplanan 32 bin liranÄ±n TDV tarafÄ±ndan Halepliler iÃ§in aÃ§Ä±lan yardÄ±m hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile TDV iÅŸbirliÄŸinde yapÄ±lan yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Silvan halkÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸini belirterek, "Silvan ilÃ§emiz her zaman olduÄŸu gibi Halep konusunda da maÄŸdur kardeÅŸlerinin yanÄ±nda olduÄŸunu bÃ¼yÃ¼k bir duyarlÄ±lÄ±k Ã¶rneÄŸi gÃ¶stererek ortaya koydu. Yeterki 'kardeÅŸlerimiz zulÃ¼mden kurtulsun, rahat bir ortama kavuÅŸsunlar' anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bu yardÄ±m kampanyasÄ±, kimlikleri ne olursa olsun Ä°slam kardeÅŸliÄŸinin her sorunun Ã¼stesinden gelineceÄŸini aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortaya koymuÅŸtur. ifadesini kullandÄ±.
Ã–zdemir, vatandaÅŸlardan nakdi yardÄ±m yapÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±
DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
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Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'deki ateÅŸkese terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, elektrik kesintileri nedeniyle kombilerin kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Aksi halde doÄŸalgaz ile Ã§alÄ±ÅŸan kombi ve kazanlarda arÄ±zalar meydana gelebileceÄŸi belirtildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) darbe yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 65 rÃ¼tbeli askerden 61'i tutuklandÄ±.
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.
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ABD, Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomata Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in 72 saat sÃ¼re verdi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Adana ve Mersin'e kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaÅŸanan elektrik arÄ±zalarÄ±nÄ±n giderildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.