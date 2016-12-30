Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine 20 AralÄ±k'ta baÅŸlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ± bulunan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 10 AralÄ±k'ta sunulan teklifin, bazen gece yarÄ±sÄ±nÄ± geÃ§en, bazen sabahÄ± bulan, zaman zaman sert tartÄ±ÅŸma ve kavgalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, komisyonda 9 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki deÄŸerlendirmeler, aralÄ±ksÄ±z beÅŸ gÃ¼n yapÄ±ldÄ±.
Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 21 madde olarak sunulan teklif, Ã¶nergelerle 18 maddeye indi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin en uzun mesaisi, son gÃ¼n oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek iÃ§in son gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 17 saat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Teklif, anayasanÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yor. Buna gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak.
Milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.
"Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
SeÃ§imler 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri de 5 yÄ±lda bir olacak ve seÃ§menler, iki seÃ§im iÃ§in aynÄ± gÃ¼n sandÄ±ÄŸa gidecek. SÃ¼resi biten milletvekili yeniden seÃ§ilebilecek.
AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±
DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'in muhalefetine raÄŸmen oy Ã§okluÄŸu ile kabul edilen asgari Ã¼cret Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Mardin'de bir Ã§ocuk yerde bulduÄŸu cismin patlamasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti
Ä°stiklal MarÅŸÄ± Åžairi Mehmet Akif Ersoy'un baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin 8. cildi "SebilÃ¼rreÅŸad" adÄ±yla BaÄŸcÄ±lar Belediyesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±
DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 16. madde kabul edildi.
Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.