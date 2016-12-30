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Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine 20 AralÄ±k'ta baÅŸlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ± bulunan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 10 AralÄ±k'ta sunulan teklifin, bazen gece yarÄ±sÄ±nÄ± geÃ§en, bazen sabahÄ± bulan, zaman zaman sert tartÄ±ÅŸma ve kavgalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, komisyonda 9 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki deÄŸerlendirmeler, aralÄ±ksÄ±z beÅŸ gÃ¼n yapÄ±ldÄ±.

EN UZUN MESAÄ° YAPILDI

Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 21 madde olarak sunulan teklif, Ã¶nergelerle 18 maddeye indi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin en uzun mesaisi, son gÃ¼n oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek iÃ§in son gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 17 saat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Teklif, anayasanÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yor. Buna gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak.

Milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.

"Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SeÃ§imler 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri de 5 yÄ±lda bir olacak ve seÃ§menler, iki seÃ§im iÃ§in aynÄ± gÃ¼n sandÄ±ÄŸa gidecek. SÃ¼resi biten milletvekili yeniden seÃ§ilebilecek.



Ä°lgili Konular baÅŸkanlÄ±k sistemi anayasa komisyonu yeni anayasa
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