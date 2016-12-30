08:18, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

BMGK Suriye iÃ§in toplanacak





BMGK Ã¼lke genelinde ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden (BM) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BMGK'nÄ±n kapalÄ± oturumda Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ifade edildi. ToplantÄ± talebinin kimden geldiÄŸine iliÅŸkin ise bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BMGK tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle bugÃ¼n 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan, BMGK'da Irak'taki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in de bir toplantÄ± yapÄ±lacak.

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