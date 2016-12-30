08:21, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Mardin'de Ã§ocuklarÄ±n bulduÄŸu cisim patladÄ±





Mardin'de bir Ã§ocuk yerde bulduÄŸu cismin patlamasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinde 12 yaÅŸÄ±ndaki Musa A., sokakta bulunan poÅŸet iÃ§erisindeki cismi kurcalarken meydana gelen patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Mardin Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Musa A., yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. DargeÃ§it ilÃ§esi Merkez Mahallesinde akÅŸam saatlerinde sokakta poÅŸet bulan Muusa A., poÅŸetin iÃ§indeki cismi kurcalamaya baÅŸladÄ±. Bir anda meydana gelen ve Ã§evrede panik oluÅŸturan patlamada Musa A., aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Kanlar iÃ§erisinde kalan Ã§ocuk, Ã§evredekilerin haber vermesi olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Musa A., doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme Åžubesi ekipleri, patlamanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

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