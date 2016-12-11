Yeni asgari Ã¼cret Resmi Gazete'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunun yeni belirlediÄŸi asgari Ã¼cret, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunda, iÅŸÃ§i kesimini temsil eden TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÃ¼rk-Ä°ÅŸ) temsilcilerinin muhalefetine karÅŸÄ± oy Ã§okluÄŸuyla kabul edilen karara gÃ¶re, aylÄ±k asgari Ã¼cret brÃ¼t bin 777 lira 50 kuruÅŸ, net bin 404 lira 6 kuruÅŸ olacak.
Kararda, 1 Ocak-31 AralÄ±k 2017 tarihlerinde geÃ§erli olacak bir gÃ¼nlÃ¼k normal Ã§alÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± asgari Ã¼cretin 59,25 TL olarak tespit edildiÄŸi belirtildi.
Komisyonunun kararÄ±nda, asgari Ã¼cretin iÅŸÃ§ilerin geÃ§im ÅŸartlarÄ± ve 2017 yÄ±lÄ± enflasyon hedefi gibi faktÃ¶rlerin deÄŸerlendirilerek belirlendiÄŸi kaydedildi.
Karara muhalefet eden TÃ¼rk-Ä°ÅŸ temsilcilerinin karÅŸÄ± oy gerekÃ§esinde ise anayasanÄ±n 55. maddesindeki "Asgari Ã¼cretin tespitinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n geÃ§im ÅŸartlarÄ± ve Ã¼lkenin ekonomik durumu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulur." ifadesine atÄ±fta bulunuldu.
Asgari Ã¼cretin belirlenmesinde gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± Ã¶ncelikli ilke olan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n geÃ§im ÅŸartlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) tarafÄ±ndan ortaya konulduÄŸuna iÅŸaret edilen gerekÃ§ede, komisyonun verdiÄŸi gÃ¶rev doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n geÃ§im koÅŸullarÄ±nÄ± hesaplayan TÃœÄ°K'in tespitlerine yer verildi.
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