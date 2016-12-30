08:29, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Adana'da DEAÅž operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±





DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da, DEAÅž'e Ã¼ye olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kentte sabah erken saatlerde bazÄ± adreslere Ã¶zel harekat polisleri, zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve polis helikopterinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda 40 kiÅŸi yakalandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â

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