Suriye'de ateÅŸkes yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸladÄ±.
AteÅŸkes mutabakatÄ± Ã§erÃ§evesinde taraflar, hava saldÄ±rÄ±larÄ± dahil silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmayÄ±, kontrolleri altÄ±ndaki bÃ¶lgeleri birbirleri aleyhine geniÅŸletmemeyi taahhÃ¼t etmiÅŸti.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes mutabakatÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara da konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n ateÅŸkes iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
AteÅŸkese taraf olan silahlÄ± gruplar adÄ±na Ankara'da bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Usame Ebu Zeyd, muhaliflerin mutabakata uyacaklarÄ±nÄ±, rejim gÃ¼Ã§lerinin de aynÄ± hassasiyeti gÃ¶stermesini beklediklerini dile getirmiÅŸti.
Ankara ve Moskova, 13 AralÄ±k'ta Halep kent merkezinin doÄŸusunda ateÅŸkes ve yerel nÃ¼fusun tahliye edilmesi iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 22 AralÄ±k'ta sona eren tahliye sÃ¼recinin ardÄ±ndan, iki Ã¼lke ateÅŸkesin Ã¼lke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in taraflara Ã¶nerecekleri plan Ã¼zerinde mutabakat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AteÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.Â
ABDâ€™nin bazÄ± Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karara Rusya'dan tepki yaÄŸdÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in dÃ¼n gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bir grup Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi, BMGK'ya gÃ¶nderdikleri mektupta, Myanmar lideri Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtirerek, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± suÃ§lara" son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a iadesine iliÅŸkin sÃ¼reci baÅŸlattÄ±
KudÃ¼s ve Kutsal Mekanlara Destek Ä°Ã§in MÃ¼slÃ¼man-Hristiyan Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa, Ä°srail'in KudÃ¼s'te 3 yeni tÃ¼nel kazÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Berlin'deki saldÄ±rÄ±dan hemen sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ancak delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Navid B, Alman polisinin kendisini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Obama, Rusya'ya tepkilerinin diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶r olarak destek verdiÄŸi Suriye geneli ateÅŸkes TÃ¼rkiye saati ile 01.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
BMGK Ã¼lke genelinde ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Suriye'nin Azez bÃ¶lgesinde bin 200 aileyi barÄ±ndÄ±racak Ã§adÄ±r kent kurdu
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Nijer'de yaptÄ±rÄ±lan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde bugÃ¼ne kadar 11 bin 987 kiÅŸi Ã¼cretsiz katarakt ameliyatÄ±yla saÄŸlÄ±k buldu
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyet ile bir araya geldi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerince, DEAÅž'Ä±n liderlerinden Ebu Candal'Ä±n Suriye'deki Tabka BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti.
ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan esirler tek taraflÄ± olarak geri verildi