08:34, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Suriye'de ateÅŸkes yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte





TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶r olarak destek verdiÄŸi Suriye geneli ateÅŸkes TÃ¼rkiye saati ile 01.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek verdiÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplarÄ±n kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin uygulama sÃ¼reci yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) baÅŸladÄ±. AteÅŸkes mutabakatÄ± Ã§erÃ§evesinde taraflar, hava saldÄ±rÄ±larÄ± dahil silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± durdurmayÄ±, kontrolleri altÄ±ndaki bÃ¶lgeleri birbirleri aleyhine geniÅŸletmemeyi taahhÃ¼t etmiÅŸti. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes mutabakatÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ankara da konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n ateÅŸkes iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. AteÅŸkese taraf olan silahlÄ± gruplar adÄ±na Ankara'da bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Usame Ebu Zeyd, muhaliflerin mutabakata uyacaklarÄ±nÄ±, rejim gÃ¼Ã§lerinin de aynÄ± hassasiyeti gÃ¶stermesini beklediklerini dile getirmiÅŸti. Ankara ve Moskova, 13 AralÄ±k'ta Halep kent merkezinin doÄŸusunda ateÅŸkes ve yerel nÃ¼fusun tahliye edilmesi iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 22 AralÄ±k'ta sona eren tahliye sÃ¼recinin ardÄ±ndan, iki Ã¼lke ateÅŸkesin Ã¼lke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in taraflara Ã¶nerecekleri plan Ã¼zerinde mutabakat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AteÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.Â

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