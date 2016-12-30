08:38, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

BirÃ§ok ilde okullar tatil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinde elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

ANKARA

Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Ankara'da eÄŸitime ara verildiÄŸini ifade etti.

OkullarÄ±n tatil edilmesine iliÅŸkin henÃ¼z resmi bir karar verilmemiÅŸken, akÅŸam saatlerinde sosyal medyada valiliÄŸin logosu kullanÄ±larak Ankara'da okullarÄ±n tatil edildiÄŸine dair gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Topaca, bazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geÃ§tiÄŸini, bu durumun ise vatandaÅŸlarda beklentiye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara ve asÄ±lsÄ±z haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma tehlikesinin yanÄ± sÄ±ra teyit edilmemiÅŸ haberlerin kamuoyunda, okullarÄ±n tatil edilmesine iliÅŸkin yarattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k beklenti nedeniyle tatil kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Topaca, Ankara ValiliÄŸinin web sitesinin hacklendiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ise doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

KIRIKKALE

KÄ±rÄ±kkale'de de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

NEVÅžEHÄ°R

NevÅŸehir'de gece baÅŸlamasÄ± beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullarda eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece baÅŸlayÄ±p cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla il merkezi ve tÃ¼m ilÃ§elerde eÄŸitim Ã¶ÄŸretime ara verildi.

Ä°l genelindeki kamu kurum ile kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli personelin de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, oluÅŸabilecek rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.

UÅžAK

UÅŸak'ta, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta Ã¶ÄŸretimde eÄŸitime ara verildi.

UÅŸak ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, hava tahmin raporlarÄ±nda bildirilen mevcut hava ÅŸartlarÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ durumu ve en son meteorolojik veriler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak, Ã¶ÄŸrencilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ulaÅŸÄ±m gÃ¼venliÄŸi iÃ§in il genelinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± okullarda eÄŸitime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶rev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan, TaraklÄ± ile Geyve ilÃ§elerinde tÃ¼m okullar tatil edildi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± il genelinde hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¼m ilÃ§elerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapÄ±lan okullarda 30 aralÄ±k Cuma eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime ara verildi. TaraklÄ± ve Geyve ilÃ§elerinde ise tÃ¼m okullar tatil edildi.

Bu arada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanan 94 kÃ¶y yolundan 80'i ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°l Ã–zel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, kapalÄ± 14 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡ANKIRI

Ã‡ankÄ±rÄ±'da, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki okullarda eÄŸitim yapÄ±lmayacak.

Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve oluÅŸabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve Ã¶zel tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ±nda eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, kamuda gÃ¶revli hamile ve engellilerin de idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

BURDUR

Burdur'un bazÄ± ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi.

Burdur ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle AltÄ±nyayla ve Ã‡avdÄ±r ilÃ§elerinin tamamÄ±nda, GÃ¶lhisar ilÃ§esinde ise Ä°becik, ElmalÄ±yurt ile YeÅŸildere kÃ¶ylerinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verildi.

BÄ°LECÄ°K

Bilecik kent merkezi ve 5 ilÃ§ede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar tatil edildi.

Bilecik ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilÃ§e merkezi ile Pazaryeri, BozÃ¼yÃ¼k, SÃ¶gÃ¼t, GÃ¶lpazarÄ± ve Yenipazar ilÃ§elerinde eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, kamuda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamilelerin de bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

KOCAELÄ°

Kocaeli Ãœniversitesi (KOÃœ) ve il genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

Kocaeli ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelindeki anaokullarÄ±, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ ara verilmesinin uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca aynÄ± gÃ¼n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

KOÃœ DE TATÄ°L

Kocaeli Ãœniversitesinden (KOÃœ) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da tÃ¼m birimlerde birinci ve ikinci Ã¶ÄŸretime ara verildiÄŸi kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sÄ±navlarÄ±na giremeyen Ã¶ÄŸrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sÄ±navÄ± takviminde belirtilen gÃ¼n ve saatte sÄ±nava gireceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tatil sÃ¼resince engelli ve hamile personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir ValiliÄŸi de kentte tÃ¼m okullarda eÄŸitime bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ara verildiÄŸini duyurdu.

BOLU

Bolu kent merkezinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

Bolu ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede etkisini sÃ¼rÃ¼dÃ¼ren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ve buzlanma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, deÄŸerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± veya maÄŸduriyete meydan vermemek amacÄ±yla kent merkezi ve baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–te yandan, GÃ¶ynÃ¼k ve KÄ±brÄ±scÄ±k ilÃ§elerinde de eÄŸitime bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ara verildiÄŸi bildirildi.

KONYA

Konya'nÄ±n 3'Ã¼ merkez olmak Ã¼zere 16 ilÃ§esinde, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Konya'nÄ±n merkez SelÃ§uklu, Karatay ve Meram ile AkÅŸehir, BeyÅŸehir, Derebucak, DoÄŸanhisar, Hadim, HÃ¼yÃ¼k, KadÄ±nhanÄ±, SeydiÅŸehir, TaÅŸkent, TuzlukÃ§u, IlgÄ±n, AltÄ±nekin ve Yunak ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullarÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma tatil edildiÄŸi bildirildi.

ISPARTA

Isparta'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime ara verildi.

AA muhabirinin Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Isparta'nÄ±n EÄŸirdir, YalvaÃ§, KeÃ§iborlu, Senirkent, Gelendost, ÅžarkikaraaÄŸaÃ§ ve Aksu ilÃ§elerinde okullar yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ tatil edildi.

DENÄ°ZLÄ°

Denizli'nin bazÄ± ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarÄ±n tatil edildi.

Denizli Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 4 ilÃ§edeki okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ilimiz Serinhisar, Ã‡ameli, BabadaÄŸ, GÃ¼ney ve AcÄ±payam ilÃ§elerinde okullar 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n tatil edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca Pamukkale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki taÅŸÄ±malÄ± Ã¶ÄŸrenciler kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± buzlanmaya karÅŸÄ± 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n izinli sayÄ±lacaktÄ±r. Ã‡ardak ilÃ§emiz SÃ¶ÄŸÃ¼t ve GemiÅŸ mahallerimizdeki okullarÄ±mÄ±z yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeni ile 1 gÃ¼n tatil edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca Ã‡ardak sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki taÅŸÄ±malÄ± Ã¶ÄŸrenciler kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanmaya karÅŸÄ± 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ bir gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r." denildi.

KÃœTAHYA

KÃ¼tahya ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava ÅŸartlarÄ±, buzlanma ihtimali ve ulaÅŸÄ±mda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle il genelinde tÃ¼m okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi.

BALIKESÄ°R

BalÄ±kesir ValiliÄŸinin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, AltÄ±eylÃ¼l, Balya, BigadiÃ§, Dursunbey, GÃ¶nen, Ä°vrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, SavaÅŸtepe ve Susurluk'ta okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan, BalÄ±kesir Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã¶zelikle rakÄ±mÄ± yÃ¼ksek ilÃ§elere baÄŸlÄ± Ã§ok sayÄ±daki mahallede yollar kapandÄ±. Ä°stanbul-Ä°zmir, BalÄ±kesir-BandÄ±rma yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸu, BalÄ±kesir'i Ã‡anakkale'ye baÄŸlayan BalÄ±kesir-Edremit karayolunun ÅžapÃ§Ä± mevkisinde trafiÄŸin zaman zaman durduÄŸu bildirildi.

BURSA

Bursa'nÄ±n Ä°znik, HarmancÄ±k, Orhaneli, BÃ¼yÃ¼korhan, Keles ve YeniÅŸehir ilÃ§elerinde okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

Ã‡ANAKKALE

Ã‡anakkale'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ã‡an, Yenice ve AyvacÄ±k ilÃ§elerinde ilk ve orta dereceli okullar ile BayramiÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡Ä±rpÄ±lar, KarakÃ¶y, Evciler, TÃ¼rkmenli ve Muratlar kÃ¶ylerindeki taÅŸÄ±malÄ± sistemli okullarda yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lamayacak. Â