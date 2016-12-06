08:42, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

'VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ±'nda sÃ¼re altÄ± ay uzatÄ±ldÄ±





VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kamuoyunda "VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ±" olarak bilinen dÃ¼zenlemenin 31 AralÄ±k'ta biten baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±.Â Bakanlar Kurulu'nun "BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan SÃ¼relerin UzatÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda KararÄ±n YÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe KonulmasÄ± HakkÄ±nda KararÄ±" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan para, altÄ±n, dÃ¶viz, menkul kÄ±ymet ve diÄŸer sermaye piyasasÄ± araÃ§larÄ±nÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye getiren gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin, sÃ¶z konusu varlÄ±klarÄ± serbestÃ§e tasarruf etmesine imkan saÄŸlayan ve kamuoyunda "VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ±" olarak bilinen dÃ¼zenlemede baÅŸvuru sÃ¼resi 31 AralÄ±k'tan 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±.

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