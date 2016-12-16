08:49, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Obama: Rusya'ya tepkimiz devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. Ã‡eÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Obama, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±nÄ± iÃ§eren "BaÅŸkanlÄ±k Emri"nden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci aÃ§Ä±klamada, ABD'de 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde RuslarÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddialarÄ±na deÄŸindi.

Barack Obama, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. BazÄ±larÄ±nÄ± kamuya aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde, belirlediÄŸimiz zaman ve yerde Ã§eÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz. Rusya'yÄ± yaptÄ±klarÄ±ndan sorumlu tutmanÄ±n yanÄ±nda, ABD ve dostlarÄ± ve dÃ¼nya genelindeki mÃ¼ttefikleri Rusya'nÄ±n oturmuÅŸ uluslararasÄ± davranÄ±ÅŸ normlarÄ±nÄ± baltalamaya ve demokratik yÃ¶netime mÃ¼dahale etme Ã§abalarÄ±na karÅŸÄ± birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±lar. Bu amaÃ§la yÃ¶netimim, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Rusya'nÄ±n seÃ§imlerimize mÃ¼dahale etme Ã§abalarÄ± ve Ã¶nceki seÃ§imlerdeki seÃ§im dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ ile ilgili kÃ¶tÃ¼ niyetli siber faaliyetleri hakkÄ±nda Kongre'ye bir rapor sunacak."

TRUMP'TAN DEÄžERLENDÄ°RME

ABD'nin seÃ§ilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump ise Ã¼lkenin Ã¼st dÃ¼zey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceÄŸini bildirdi.

Trump, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ãœlkemizin daha bÃ¼yÃ¼k ve daha iyi durumlara geÃ§me zamanÄ±. Yine de Ã¼lkemizin ve bÃ¼yÃ¼k halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bu durumun gerÃ§ekleri hakkÄ±nda gÃ¼ncel bilgi almak iÃ§in istihbarat topluluÄŸunun liderleriyle bir araya geleceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.