Obama: Rusya'ya tepkimiz devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesi kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. Ã‡eÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz." dedi.
Obama, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±nÄ± iÃ§eren "BaÅŸkanlÄ±k Emri"nden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci aÃ§Ä±klamada, ABD'de 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde RuslarÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddialarÄ±na deÄŸindi.
Barack Obama, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. BazÄ±larÄ±nÄ± kamuya aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde, belirlediÄŸimiz zaman ve yerde Ã§eÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz. Rusya'yÄ± yaptÄ±klarÄ±ndan sorumlu tutmanÄ±n yanÄ±nda, ABD ve dostlarÄ± ve dÃ¼nya genelindeki mÃ¼ttefikleri Rusya'nÄ±n oturmuÅŸ uluslararasÄ± davranÄ±ÅŸ normlarÄ±nÄ± baltalamaya ve demokratik yÃ¶netime mÃ¼dahale etme Ã§abalarÄ±na karÅŸÄ± birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±lar. Bu amaÃ§la yÃ¶netimim, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Rusya'nÄ±n seÃ§imlerimize mÃ¼dahale etme Ã§abalarÄ± ve Ã¶nceki seÃ§imlerdeki seÃ§im dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ ile ilgili kÃ¶tÃ¼ niyetli siber faaliyetleri hakkÄ±nda Kongre'ye bir rapor sunacak."
ABD'nin seÃ§ilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump ise Ã¼lkenin Ã¼st dÃ¼zey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceÄŸini bildirdi.
Trump, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ãœlkemizin daha bÃ¼yÃ¼k ve daha iyi durumlara geÃ§me zamanÄ±. Yine de Ã¼lkemizin ve bÃ¼yÃ¼k halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bu durumun gerÃ§ekleri hakkÄ±nda gÃ¼ncel bilgi almak iÃ§in istihbarat topluluÄŸunun liderleriyle bir araya geleceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.
ABDâ€™nin bazÄ± Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karara Rusya'dan tepki yaÄŸdÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in dÃ¼n gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bir grup Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi, BMGK'ya gÃ¶nderdikleri mektupta, Myanmar lideri Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtirerek, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± suÃ§lara" son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a iadesine iliÅŸkin sÃ¼reci baÅŸlattÄ±
KudÃ¼s ve Kutsal Mekanlara Destek Ä°Ã§in MÃ¼slÃ¼man-Hristiyan Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa, Ä°srail'in KudÃ¼s'te 3 yeni tÃ¼nel kazÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Berlin'deki saldÄ±rÄ±dan hemen sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ancak delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Navid B, Alman polisinin kendisini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Obama, Rusya'ya tepkilerinin diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶r olarak destek verdiÄŸi Suriye geneli ateÅŸkes TÃ¼rkiye saati ile 01.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
BMGK Ã¼lke genelinde ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Suriye'nin Azez bÃ¶lgesinde bin 200 aileyi barÄ±ndÄ±racak Ã§adÄ±r kent kurdu
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Nijer'de yaptÄ±rÄ±lan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde bugÃ¼ne kadar 11 bin 987 kiÅŸi Ã¼cretsiz katarakt ameliyatÄ±yla saÄŸlÄ±k buldu
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ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerince, DEAÅž'Ä±n liderlerinden Ebu Candal'Ä±n Suriye'deki Tabka BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti.
ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan esirler tek taraflÄ± olarak geri verildi