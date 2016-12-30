Almanya'da gÃ¶zaltÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya dayak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Noel pazarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan hemen sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ancak delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±lan 24 yaÅŸÄ±ndaki PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Navid B, Ä°ngiliz The Guardian gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve ardÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.
GÃ¶zaltÄ±ndayken kendisine kÃ¶tÃ¼ muamelede bulunulduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren 24 yaÅŸÄ±ndaki Navid B, kimliÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan dolayÄ± da endiÅŸe duyduÄŸunu kaydetti.
Berlin'de 19 AralÄ±k'ta bir caddeden karÅŸÄ±ya geÃ§mek isterken Ã¼stÃ¼ne doÄŸru gelen bir araÃ§tan dolayÄ± koÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Navid B, ardÄ±ndan bunun polis aracÄ± olduÄŸunu fark ettiÄŸini bildirdi. Navid B, daha sonra polisin kendisini durdurduÄŸunu aktardÄ±.
"ÃœstÃ¼mde ne kadar kimlik varsa hepsini gÃ¶sterdim." diyen PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, polisin Ã¶nce gitmesine izin verdiÄŸini ancak kÄ±sa bir sÃ¼re sonra geri Ã§aÄŸrÄ±larak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Navid B, elleri baÄŸlanarak bir karakola, daha sonra gÃ¶zleri de baÄŸlanarak baÅŸka bir polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Karakolda giysilerinin Ã§Ä±karÄ±larak fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yleyen Navid B, "Kendimi savunduÄŸumda beni dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±lar." dedi.
TercÃ¼man sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Navid B, Pakistanâ€™Ä±n Belucistan bÃ¶lgesinden geldiÄŸini ve polisin BeluÃ§ dilini konuÅŸan bir tercÃ¼man tahsis etmediÄŸini, bunun yerine Ã¼lkesinde yoÄŸun konuÅŸulan Urduca ve PencapÃ§a bilen bir tercÃ¼manÄ±n getirildiÄŸini ancak UrducayÄ± Ã§ok az anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Polisin Berlin'de neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilip bilmediÄŸini sorduÄŸunu ifade eden Navid B, "Bilmiyorum dedim. Bana, 'Bir kiÅŸi bir aracÄ± alarak insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rdÃ¼ ve Ã§ok sayda insan Ã¶ldÃ¼. Sen de direksiyonun arkasÄ±ndaydÄ±n deÄŸil mi?' ÅŸeklinde soru sordular. Ben de sakin bir ÅŸekilde araba kullanmayÄ± bilmediÄŸimi sÃ¶yledim." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
AralarÄ±ndaki iletiÅŸim tuhaf geÃ§tiÄŸi iÃ§in polisin cevaplarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini belirten Navid B, gÃ¶zaltÄ±nda bulunduÄŸu sÃ¼rece kendisine Ã§ay ve biskÃ¼vi verildiÄŸini kaydetti.
Serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra bir otele gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve buradan polise bilgi vermeden ayrÄ±lamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Navid B, hayati tehlikesi olabileceÄŸinden barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yurduna da gitmemesinin istendiÄŸini aktardÄ±.
Navid B, ÅŸimdi de gizli bir yerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buradan dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmak istediÄŸinde bunu polise bildirmesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Olaydan sonra korku iÃ§inde olduÄŸunu ifade eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Almanya'da kendisini gÃ¼vende hissetmediÄŸini, Pakistan'da da siyasi baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu anlattÄ±.
ABDâ€™nin bazÄ± Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karara Rusya'dan tepki yaÄŸdÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in dÃ¼n gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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KudÃ¼s ve Kutsal Mekanlara Destek Ä°Ã§in MÃ¼slÃ¼man-Hristiyan Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa, Ä°srail'in KudÃ¼s'te 3 yeni tÃ¼nel kazÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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