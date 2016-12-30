08:57, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°srail KudÃ¼s'te Ã¼Ã§ yeni tÃ¼nel kazÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼s ve Kutsal Mekanlara Destek Ä°Ã§in MÃ¼slÃ¼man-Hristiyan Heyeti BaÅŸkanÄ± Hanna Ä°sa, Ä°srail tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa altÄ±nda kazÄ±lan tÃ¼nellerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 27'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n KudÃ¼s kentindeki Mescid-i Aksa ve diÄŸer yapÄ±lara yÃ¶nelik tehlike oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.

Ä°sa, Filistin Mavtini radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in Filistin topraklarÄ± Ã¼zerinde "bÃ¼yÃ¼k Ä°srail'i kurma ve "bÃ¼yÃ¼k KudÃ¼s'Ã¼" baÅŸkent yapma yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ne dair aÃ§Ä±k iÅŸaretler sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirtti.

Mescid-i Aksa'yÄ± YahudileÅŸtirmek iÃ§in sistematik olarak kazÄ±lan tÃ¼nellerin bir kente benzemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°sa, Aksa'nÄ±n altÄ±ndan Yahudi yerleÅŸim birimlerini birbirine baÄŸlayan tÃ¼nellerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 27'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°srail'in KudÃ¼s'te, dÃ¼n bir tÃ¼nelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki tÃ¼nel aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Ä°sa, "Birincisi, KudÃ¼s'Ã¼n Silvan Mahallesi'nden Mescid-i Aksa'nÄ±n Burak DuvarÄ±'na uzanÄ±yor. Ä°kinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de Burak DuvarÄ± ile KudÃ¼s'Ã¼n orta kesiminde yer alan El-Ä°slami Mahallesi arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ä°srail dÃ¼n, Mescid-i Aksa yakÄ±nÄ±nda yer alan Silvan beldesinde yeni bir tÃ¼nelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Yahudiler, Mescid-i Aksa'nÄ±n SÃ¼leyman Mabedi'nin kalÄ±ntÄ±larÄ± Ã¼zerine kurulduÄŸunu iddia ediyor. MÃ¼slÃ¼manlar ise belgeler, deliller ve tarihi dayanaklarla KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa Ã¼zerinde hak sahibi olduklarÄ±nÄ± belirtiyor.