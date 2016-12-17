09:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

El Bab'da 17 DEAÅž hedefi imha edildi





El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere gÃ¶re aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 26 kiÅŸi etkisiz hale getirildi.

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