09:23, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§eleri kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda elebaÅŸÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± terÃ¶ristler ve iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, operasyon yapÄ±lan bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince 28 AralÄ±k'ta Lice'ye baÄŸlÄ± KayacÄ±k, OrtaÃ§, Yalaza, BaÄŸlan, Ã‡avundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya baÄŸlÄ± Ã‡itlibahÃ§e, SarÄ±erik ve Ormankaya ile KocakÃ¶y'e baÄŸlÄ± Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n saat 05.00'ten itibaren sona erdiÄŸi kaydedildi.