MÄ±sÄ±r iki adayÄ± Suudi Arabistan'a devrediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a verilmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmayÄ± onaylayarak meclise gÃ¶nderdi.
SÃ¶z konusu anlaÅŸma MÄ±sÄ±r'da tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, adalarÄ±n Suudi Arabistanâ€™a devredilmesi kararÄ±na tepki gÃ¶steren protestocular baÅŸkent Kahire, Ä°skenderiye, Åžarkiyye ve Dimyat gibi ÅŸehirlerde 'Toprak namustur' sloganÄ±yla protesto eylemleri dÃ¼zenlemiÅŸ, gÃ¶sterilerde 100'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Haziran ayÄ±nda YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi adalarÄ± Suudi Arabistan'a veren kararÄ± feshetmiÅŸ, adalar Ã¼zerinde MÄ±sÄ±r'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden vazgeÃ§ilemeyeceÄŸine hÃ¼kmetmiÅŸti.
ABDâ€™nin bazÄ± Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karara Rusya'dan tepki yaÄŸdÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in dÃ¼n gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bir grup Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi, BMGK'ya gÃ¶nderdikleri mektupta, Myanmar lideri Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtirerek, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± suÃ§lara" son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a iadesine iliÅŸkin sÃ¼reci baÅŸlattÄ±
KudÃ¼s ve Kutsal Mekanlara Destek Ä°Ã§in MÃ¼slÃ¼man-Hristiyan Heyeti BaÅŸkanÄ± Ä°sa, Ä°srail'in KudÃ¼s'te 3 yeni tÃ¼nel kazÄ±sÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Berlin'deki saldÄ±rÄ±dan hemen sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ancak delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Navid B, Alman polisinin kendisini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Obama, Rusya'ya tepkilerinin diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶r olarak destek verdiÄŸi Suriye geneli ateÅŸkes TÃ¼rkiye saati ile 01.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
BMGK Ã¼lke genelinde ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Suriye'nin Azez bÃ¶lgesinde bin 200 aileyi barÄ±ndÄ±racak Ã§adÄ±r kent kurdu
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Nijer'de yaptÄ±rÄ±lan GÃ¶z SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde bugÃ¼ne kadar 11 bin 987 kiÅŸi Ã¼cretsiz katarakt ameliyatÄ±yla saÄŸlÄ±k buldu
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, eski Ä°srailli bakan ve milletvekillerinden oluÅŸan heyet ile bir araya geldi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerince, DEAÅž'Ä±n liderlerinden Ebu Candal'Ä±n Suriye'deki Tabka BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia etti.
ÃœrdÃ¼n, Mescidi-i Aksa'ya yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihlalden Ä°srail'i sorumlu tuttu
Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n infilak etmesi sonucu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan oluÅŸan esirler tek taraflÄ± olarak geri verildi