09:16, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

MÄ±sÄ±r iki adayÄ± Suudi Arabistan'a devrediyor





MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a iadesine iliÅŸkin sÃ¼reci baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti KÄ±zÄ±ldeniz'deki iki adanÄ±n Suudi Arabistan'a verilmesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmayÄ± onaylayarak meclise gÃ¶nderdi. SÃ¶z konusu anlaÅŸma MÄ±sÄ±r'da tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ, adalarÄ±n Suudi Arabistanâ€™a devredilmesi kararÄ±na tepki gÃ¶steren protestocular baÅŸkent Kahire, Ä°skenderiye, Åžarkiyye ve Dimyat gibi ÅŸehirlerde 'Toprak namustur' sloganÄ±yla protesto eylemleri dÃ¼zenlemiÅŸ, gÃ¶sterilerde 100'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Haziran ayÄ±nda YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi adalarÄ± Suudi Arabistan'a veren kararÄ± feshetmiÅŸ, adalar Ã¼zerinde MÄ±sÄ±r'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden vazgeÃ§ilemeyeceÄŸine hÃ¼kmetmiÅŸti.

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