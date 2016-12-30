Bursa'da uyuÅŸturucu operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bursa'nÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda 113 kilo 340 gram toz esrar ele geÃ§irildi.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucuyla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°.D'nin (52) doÄŸu illerinden temin ettiÄŸi uyuÅŸturucuyu kentte satacaÄŸÄ± istihbaratÄ±na ulaÅŸtÄ±.
Konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, Ä°.D'nin geldiÄŸi tÄ±rÄ±n YiÄŸitler Mahallesi'ndeki kamyon garajÄ±nda olduÄŸunu belirledi.
TÄ±rÄ±n dorsesinde narkotik kÃ¶peÄŸiyle yapÄ±lan aramada 113 kilo 340 gram toz esrar ele geÃ§irildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°.D, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevki sÄ±rasÄ±nda, uyuÅŸturucuyu kime getirdiÄŸini soran basÄ±n mensuplarÄ±na, "Sana ne neden yaptÄ±ÄŸÄ±m? Sana getirecektim. Niye almadÄ±n?" diye cevap verdi.
ZanlÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Â
AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±
DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'in muhalefetine raÄŸmen oy Ã§okluÄŸu ile kabul edilen asgari Ã¼cret Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Mardin'de bir Ã§ocuk yerde bulduÄŸu cismin patlamasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti
Ä°stiklal MarÅŸÄ± Åžairi Mehmet Akif Ersoy'un baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin 8. cildi "SebilÃ¼rreÅŸad" adÄ±yla BaÄŸcÄ±lar Belediyesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±
DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 16. madde kabul edildi.
Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.