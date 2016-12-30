09:28, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Bursa'da uyuÅŸturucu operasyonu





Bursa'da TIR'da yapÄ±lan aramada 113 kilo 340 gram toz esrar bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'nÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda 113 kilo 340 gram toz esrar ele geÃ§irildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucuyla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°.D'nin (52) doÄŸu illerinden temin ettiÄŸi uyuÅŸturucuyu kentte satacaÄŸÄ± istihbaratÄ±na ulaÅŸtÄ±. Konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, Ä°.D'nin geldiÄŸi tÄ±rÄ±n YiÄŸitler Mahallesi'ndeki kamyon garajÄ±nda olduÄŸunu belirledi. TÄ±rÄ±n dorsesinde narkotik kÃ¶peÄŸiyle yapÄ±lan aramada 113 kilo 340 gram toz esrar ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°.D, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevki sÄ±rasÄ±nda, uyuÅŸturucuyu kime getirdiÄŸini soran basÄ±n mensuplarÄ±na, "Sana ne neden yaptÄ±ÄŸÄ±m? Sana getirecektim. Niye almadÄ±n?" diye cevap verdi. ZanlÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Â

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