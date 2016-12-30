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AVM'de plaka tanÄ±mlama yasal zorunluluk oldu
AVM'de plaka tanÄ±mlama yasal zorunluluk oldu
Foto: ArÅŸiv

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde (AVM) araÃ§la giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±lan aÃ§Ä±k ve kapalÄ± otopark gibi kontrollÃ¼ alanlarÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yÃ¶netimince plaka tanÄ±ma sistemi kurulacak ve iÅŸletilecek. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleriyle anlÄ±kÂ olarakÂ paylaÅŸÄ±lacak.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "AlÄ±ÅŸveriÌ‡ÅŸ MerkezleriÌ‡ HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÌ‡kte DeÄŸiÌ‡ÅŸiÌ‡kliÌ‡k YapÄ±lmasÄ±na DaiÌ‡r YÃ¶netmeliÌ‡k" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

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AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
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