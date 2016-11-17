09:36, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit





FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, El Bab bÃ¶lgesindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, 9 asker de yaralandÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 128 gÃ¼ndÃ¼r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde akÅŸam saatlerinde ÅŸiddetlenen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, en az 9 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± askerler sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±larak burada hazÄ±r bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. YaralÄ± askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 39'uncu ÅŸehidi olan uzman Ã§avuÅŸun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceÄŸi belirtildi.

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