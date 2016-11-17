FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, El Bab bÃ¶lgesindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, 9 asker de yaralandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 128 gÃ¼ndÃ¼r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde akÅŸam saatlerinde ÅŸiddetlenen Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, en az 9 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± askerler sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±larak burada hazÄ±r bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. YaralÄ± askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 39'uncu ÅŸehidi olan uzman Ã§avuÅŸun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceÄŸi belirtildi.
AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±
DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'in muhalefetine raÄŸmen oy Ã§okluÄŸu ile kabul edilen asgari Ã¼cret Resmi gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Mardin'de bir Ã§ocuk yerde bulduÄŸu cismin patlamasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼
TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti
Ä°stiklal MarÅŸÄ± Åžairi Mehmet Akif Ersoy'un baÅŸyazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± SÄ±ratÄ±mÃ¼stakim dergisinin 8. cildi "SebilÃ¼rreÅŸad" adÄ±yla BaÄŸcÄ±lar Belediyesi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilÃ§esinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±
DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde, dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yalanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
TBMM Anayasa Komisyonunda askeri yargÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 16. madde kabul edildi.
Gaziantep'te bir hastanede Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.