09:51, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Nobellilerden Myanmar mektubu





Bir grup Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi, BMGK'ya gÃ¶nderdikleri mektupta, Myanmar lideri Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtirerek, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± suÃ§lara" son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerine karÅŸÄ± sessiz kalan Myanmar'Ä±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ lideri Aung San Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtiren Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahipleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) de Arakan'daki "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± suÃ§lara" son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. AralarÄ±nda Malala Yusufzay'Ä±n da olduÄŸu bir grup Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi, BM GÃ¼venlik Konseyine gÃ¶nderdikleri mektupta, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'yi eleÅŸtirdi. Mektupta, Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerine dikkat Ã§ekilerek, BM GÃ¼venlik Konseyine Myanmar'da "etnik temizlik ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§a varan trajedinin" durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Bir an Ã¶nce harekete geÃ§ilmezse, insanlarÄ±n mermilerle deÄŸilse bile aÃ§lÄ±ktan Ã¶leceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine Arakan'a insani yardÄ±m konusundaki tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

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