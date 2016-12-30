09:56, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Rusya'nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in dÃ¼n gece bilinmeyen bir nedenle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander PetroviÃ§â€™in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine gÃ¶re, PetroviÃ§, Tel Avivâ€™de bir lokantada akÅŸam yemeÄŸi yedikten sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin hastaneye kaldÄ±rÄ±lma nedeniyle ilgili bilgi verilmedi ancak yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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