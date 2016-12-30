ABD'nin 35 diplomata sınır dışı kararına Rusya'dan tepkiler

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Rusya Devlet Duması Dış İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çapa, ABD’nin Rus diplomatik misyonlarını kapatma ve Rus diplomatlarını sürgün etme kararını gidecek olan Barack Obama takımının “can çekişmesine” benzediğini söyleyerek, “Bunlar gerçekten de çok endişe verici haberler. Tüm bunlar, yönetimimizin ABD’nin yeni idaresiyle, Donald Trump’la ilişki kurmasını zorlaştırmak isteyen Obama takımının bir nevi can çekişmesine benziyor. Ona ek zorluklar yaratıyor, ki bunları daha sonra aşmak gerekecek” diye konuştu
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ise Rus diplomatları sınırdışı etme kararını “gerçek paranoyanın belirtileri” olarak adlandırdı ve “hiçbir delil olmadan sadece asılsız iddialara dayanarak Rusya’ya karşı aşırı agresif adımlar atıldığını” savundu.
Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi yarattığını söyleyen Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov, her türlü Rusya karşıtı yaptırımların ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedeflediğini savundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD’nin Rusya’ya uygulanacağını duyurduğu yeni yaptırımlarla ilgili resmi cevabın cuma günü verileceğini söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Obama’nın giderayak Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri bu şekilde bozma hakkına sahip olmadığını söyleyerek, “ABD’nin gidecek idaresi, Rusya ile ikili ilişkileri yıkmaya yönelik adımlar atma için ne siyasi ne ahlaki hakkına sahip” dedi. Kosaçev, Rusya’nın cevabı, geçiş dönemi şartları ve ABD’nin yeni başkanının olası tepkisini gözönünde bulundurarak vermesi gerektiğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'daki Amerikan diplomatlarına taciz gerekçesiyle 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdiği bildirilmişti.
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