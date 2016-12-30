10:17, 30 Aralık 2016 Cuma

Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi 3 gündür kayıp





Pazartesi gününden beri Brezilya'da kayıp olan Yunanistan Büyükelçisinin dün bulunan yanmış bir araçtaki ceset olduğu iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis üç gündür kayıp. Kendisinden haber alınamıyor. Pazartesi günüden beri kayıp olan Amiridis, Rio'da dün bulunan yanmış bir aracın içindeki şahıs olabileceğinden endişe ediliyor. Rio polisi ceseti incelemeye aldı. 59 yaşındaki Kyriakos Amiridis'in olup olmadığını söyleyemedi. Cinayet masasında çıkan bir kaynak, AFP'ye verdiği demeçte, "Şu anda teyit edebileceğimiz bilgiler, Nova Iguacu'da içinde ceset bulunan bir araç bulduğumuz ve araştırdığımız" şeklindeydi. Polisin söylediğine göre Amiridis en son Pazartesi günü kentin kuzeyindeki bir yoksul mahallesinde görülmüş.

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