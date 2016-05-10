10:30, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°hracat KasÄ±m'da arttÄ±, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaldÄ±



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, kasÄ±mda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'ninÂ ihracatÄ±, kasÄ±mda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar,Â ithalatÄ± yÃ¼zde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. KasÄ±mdaÂ dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu. TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K) ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulan kasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret istatistikleri aÃ§Ä±klandÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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