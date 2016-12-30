Mersin'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mersin'de bombalÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ± ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 zanlÄ± tutuklandÄ±.
"Mahsun" kod adlÄ± Åžiyar F'nin (20), merkez Toroslar ilÃ§esindeki bir baÄŸ evinde saklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini alan Mersin TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Kente bombalÄ± saldÄ±rÄ± iÃ§in geldiÄŸi deÄŸerlendirilen PKK'lÄ±Â saklandÄ±ÄŸÄ± eve Ã¶zel harekat polislerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, Åžiyar F'yi yakaladÄ±. ZanlÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nda evde bir tabanca ele geÃ§irildi.
Bu arada, zanlÄ±ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SÄ°Ä°RT'TE EYLEM YAPMIÅž
Åžiyar F'nin, Siirt'te gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik roketatarlÄ± bir saldÄ±rÄ±da da yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. ZanlÄ±nÄ±n parmak izinin, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± tespit edilen izle uyuÅŸtuÄŸu belirlendi.
Ã–te yandan, Åžiyar F'nin, Mersin'de ekim ayÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndayken patlayÄ±cÄ± malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadÄ±n 3 PKK'lÄ± ile hareket ettiÄŸi Ã¼zerinde durulduÄŸu bildirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen terÃ¶rist ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 zanlÄ±dan 3'Ã¼ tutuklandÄ±. DiÄŸer 2 zanlÄ± ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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