Darbe giriÅŸimcisine tahliye talebi!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'ndeki duruÅŸma salonunda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ±, 4 polisin tahliyesini istedi.
DavanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. Mahkemeye ulaÅŸan belgeleri okunduktan sonra mÃ¼dahillik talepleri alÄ±ndÄ±. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Maliye Hazinesi avukatlarÄ± suÃ§tan zarar gÃ¶rdÃ¼kleri gerekÃ§esiyle davaya katÄ±lma talebinde bulundu. 15 Temmuz DerneÄŸi ile HukukÃ§ular DerneÄŸi de katÄ±lma talebinde bulundu.
EMNÄ°YET VE HAZÄ°NENÄ°N KATILMA TALEBÄ°NÄ°N KABUL EDÄ°LMESÄ° TALEP EDÄ°LDÄ°
Daha sonra talepler hakkÄ±nda mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, suÃ§tan zarar gÃ¶rdÃ¼kleri ihtimalini dikkate alarak Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Maliye Hazinesi'nin davaya mÃ¼dahil olarak katÄ±lma talebininin kabul edilmesini talep etti. SavcÄ±, 15 Temmuz DerneÄŸi ile HukukÃ§ular DerneÄŸi'nin katÄ±lma talebinin ise derneklerin faaliyetlerini iÃ§erir belgelerin incelenmesinden sonra kattÄ±lma taleplerinin deÄŸerlendirilmesini istedi. Ertan Er isimli kiÅŸinin katÄ±lma talebi ise suÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline dair dosyada delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan reddedilmesini talep etti.
4 SANIÄžIN TAHLÄ°YESÄ° TALEP EDÄ°LDÄ°
SavcÄ± ayrÄ±ca tutuklu sanÄ±klar, Ali Bozan, Samet Durak, Emre Ã‡atalbaÅŸ ile Semih YÃ¼ksel'in mevcut delil durumu, tutuklulukta geÃ§irdikleri sÃ¼renin dikkate alÄ±narak tahliyelerine karar verilmesini ve haklarÄ±nda adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸma sanÄ±k avukatlarÄ±n talep ve beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±yla devam ediyor.
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