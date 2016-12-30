Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van ValiliÄŸince, kentte gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, huzur ve gÃ¼venliÄŸin, kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tasarrufa mÃ¼teallik emniyetin, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"2935 sayÄ±lÄ± OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereÄŸince, 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinlikler, 31 AralÄ±k 2016 tarihinden itibaren 30 gÃ¼n sÃ¼re ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."
TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi
AyvacÄ±k'ta, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere 30 gÃ¼nlÃ¼k geÃ§ici yasak geldi
BombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek Ã¼zere Mersin'e geldiÄŸi deÄŸerlendirilen PKK mensubu saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, kasÄ±mda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu
AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±