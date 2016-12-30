11:15, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak





Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere 30 gÃ¼nlÃ¼k geÃ§ici yasak geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van ValiliÄŸince, kentte gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin 30 gÃ¼n boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, huzur ve gÃ¼venliÄŸin, kiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tasarrufa mÃ¼teallik emniyetin, kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "2935 sayÄ±lÄ± OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereÄŸince, 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinlikler, 31 AralÄ±k 2016 tarihinden itibaren 30 gÃ¼n sÃ¼re ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.