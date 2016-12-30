11:25, 30 Aralık 2016 Cuma

Hindistan'da kömür madeninde göçük: 6 ölü





Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde dün gece bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti. Yetkililer, dün akşam üzeri meydana göçükte ilk belirlemelere göre 6 işçinin öldüğünü, 6'sının da mahsur kaldığını açıkladı. Rajmahal Açık Ocak Madencilik Genel Müdürü S.K. Singh, yerel basında çıkan, madende 40 işçinin mahsur kaldığı yönündeki haberleri ise yalanladı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bin 570 kilometre güneydoğusundaki madenin devlete ait olduğu, özel bir şirket tarafından işletildiği kaydedildi.

İlgili Konular hindistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.