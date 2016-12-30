Hindistan'da kömür madeninde göçük: 6 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 6 işçi hayatını kaybetti.
Yetkililer, dün akşam üzeri meydana göçükte ilk belirlemelere göre 6 işçinin öldüğünü, 6'sının da mahsur kaldığını açıkladı.
Rajmahal Açık Ocak Madencilik Genel Müdürü S.K. Singh, yerel basında çıkan, madende 40 işçinin mahsur kaldığı yönündeki haberleri ise yalanladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bin 570 kilometre güneydoğusundaki madenin devlete ait olduğu, özel bir şirket tarafından işletildiği kaydedildi.
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