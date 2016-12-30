11:28, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ã‡anakkale'de 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





AyvacÄ±k'ta, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ihbar Ã¼zerine AyvacÄ±k'Ä±n Bademli kÃ¶yÃ¼ sahiline operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 11 Kongo uyruklu yakalandÄ±. YabancÄ± uyruklular, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edildi.

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