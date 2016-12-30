Batman'da teknokent kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Batman Ãœniversitesi tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul onay aldÄ±.
BakanlÄ±k tarafÄ±ndan kabul edilen projeyle teknokent, Batman Ãœniversitesi BatÄ± Raman KampÃ¼sÃ¼nde 38 bin metrekarelik alan Ã¼zerine inÅŸa edilecek.
Teknokentte Ã¼niversite, kentteki sanayicilere Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlayarak yapÄ± kimyasallarÄ±, petrokimya Ã¼rÃ¼nleri, enerji sektÃ¶rÃ¼, yazÄ±lÄ±m ve donanÄ±m, nanotenoloji gibi Ã¼rÃ¼nler Ã¼retecek.
Batman Ãœniversitesi Teknoloji FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kurulacak teknokentin ABD'deki Silikon Vadisi'nin bir benzeri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Teknokentin daha Ã¶nce bir hayal olduÄŸunu dile getiren DurmuÅŸ, projenin bakanlÄ±kÃ§a kabul edilmesiyle Batman'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetti.
Batman'a artÄ±k teknokenti kuracaklarÄ±nÄ± aktaran DurmuÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu 2023 ve 2071 hedeflerine Batman Ãœniversitesi olarak emin adÄ±mlarla ilerliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Batman bunlarÄ± hak eden bir bÃ¶lgede. Ä°nÅŸallah teknokent projesi ile katma deÄŸeri yÃ¼ksek, teknolojik Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retmek iÃ§in sanayicimize Ã¼niversite olarak bir lokomotif gÃ¶revi yapacaÄŸÄ±z. ArtÄ±k Ã¼niversitede Ã¼retilen projeler tozlu raflarda kalmayacak. Bu projeler burada geliÅŸtirilerek sanayide insanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na aÅŸ, iÅŸ olarak Ã§Ä±kacak."
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Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi
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