11:44, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Batman'da teknokent kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Batman Ãœniversitesi tarafÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul onay aldÄ±.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan kabul edilen projeyle teknokent, Batman Ãœniversitesi BatÄ± Raman KampÃ¼sÃ¼nde 38 bin metrekarelik alan Ã¼zerine inÅŸa edilecek.

Teknokentte Ã¼niversite, kentteki sanayicilere Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlayarak yapÄ± kimyasallarÄ±, petrokimya Ã¼rÃ¼nleri, enerji sektÃ¶rÃ¼, yazÄ±lÄ±m ve donanÄ±m, nanotenoloji gibi Ã¼rÃ¼nler Ã¼retecek.

Batman Ãœniversitesi Teknoloji FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kurulacak teknokentin ABD'deki Silikon Vadisi'nin bir benzeri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Teknokentin daha Ã¶nce bir hayal olduÄŸunu dile getiren DurmuÅŸ, projenin bakanlÄ±kÃ§a kabul edilmesiyle Batman'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetti.

Batman'a artÄ±k teknokenti kuracaklarÄ±nÄ± aktaran DurmuÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu 2023 ve 2071 hedeflerine Batman Ãœniversitesi olarak emin adÄ±mlarla ilerliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Batman bunlarÄ± hak eden bir bÃ¶lgede. Ä°nÅŸallah teknokent projesi ile katma deÄŸeri yÃ¼ksek, teknolojik Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retmek iÃ§in sanayicimize Ã¼niversite olarak bir lokomotif gÃ¶revi yapacaÄŸÄ±z. ArtÄ±k Ã¼niversitede Ã¼retilen projeler tozlu raflarda kalmayacak. Bu projeler burada geliÅŸtirilerek sanayide insanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na aÅŸ, iÅŸ olarak Ã§Ä±kacak."