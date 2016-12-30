11:50, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

DEAÅž'Ä±n kritik ismi Ebu Husen Tunusi vuruldu





FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DEAÅž'Ä±n Rakka'dan El Bab'a gÃ¶nderdiÄŸi sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey emirlerinden Ebu Husen Tunusi, TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi hava operasyonunda vuruldu. Tunusi'nin bulunduÄŸu araÃ§ ve konvoyundaki korumalarÄ±nÄ±n da etkisiz hale getirildiÄŸi bildiriliyor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Rakka'dan Tunusi'yi gÃ¶ndermesinin ise DEAÅž'Ä±n El Bab'a verdiÄŸi Ã¶nemi iÅŸaret ediyor. Â

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