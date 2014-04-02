YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayan TV'lere ceza

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayanÂ medya kuruluÅŸlarÄ±na, mÃ¼eyyide uyguladÄ±.
RTÃœK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi geÃ§ici yayÄ±n kÄ±sÄ±tlamasÄ±na raÄŸmen, yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermedikleri, reyting uÄŸruna milli gÃ¼venliÄŸi sarsÄ±cÄ± yayÄ±nlar yaptÄ±klarÄ± tespit edildi.
Ä°ncelemede, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un vurulma anÄ± ve Ã§evik kuvvet polisi MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± sloganlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarda verilerek terÃ¶rÃ¼n amacÄ±na yÃ¶nelik hareket edildiÄŸi, yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu tavrÄ±nÄ±n uluslararasÄ± iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan da sorun teÅŸkil edecek bir durum oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret edildi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un vurulma anÄ±nÄ±n ve zanlÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sloganlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu aynen yayÄ±nlayan 5 kanala 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8. maddesinin 1. fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinden mÃ¼eyyide uygulandÄ±. Cezalara iliÅŸkin bilgiler kanallara gÃ¶nderildi.
Ãœst Kurul yetkilileri, bundan sonra da bu konudaki hassasiyetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, medya kuruluÅŸlarÄ±n mahkemelerin yasak koymasÄ±na gerek kalmadan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± milli duruÅŸunu gÃ¶stermesi gerektiÄŸini ifade etti.
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RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
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