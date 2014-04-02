DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:25, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
Medya
12:00, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayan TV'lere ceza
YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayan TV'lere ceza
Foto: ArÅŸiv

RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK), terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayanÂ medya kuruluÅŸlarÄ±na, mÃ¼eyyide uyguladÄ±.

RTÃœK yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi geÃ§ici yayÄ±n kÄ±sÄ±tlamasÄ±na raÄŸmen, yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nda gerekli hassasiyeti gÃ¶stermedikleri, reyting uÄŸruna milli gÃ¼venliÄŸi sarsÄ±cÄ± yayÄ±nlar yaptÄ±klarÄ± tespit edildi.

Ä°ncelemede, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un vurulma anÄ± ve Ã§evik kuvvet polisi MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± sloganlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarda verilerek terÃ¶rÃ¼n amacÄ±na yÃ¶nelik hareket edildiÄŸi, yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bu tavrÄ±nÄ±n uluslararasÄ± iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan da sorun teÅŸkil edecek bir durum oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret edildi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un vurulma anÄ±nÄ±n ve zanlÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sloganlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± videoyu aynen yayÄ±nlayan 5 kanala 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8. maddesinin 1. fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendinden mÃ¼eyyide uygulandÄ±. Cezalara iliÅŸkin bilgiler kanallara gÃ¶nderildi.

Ãœst Kurul yetkilileri, bundan sonra da bu konudaki hassasiyetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, medya kuruluÅŸlarÄ±n mahkemelerin yasak koymasÄ±na gerek kalmadan terÃ¶r olaylarÄ±na karÅŸÄ± milli duruÅŸunu gÃ¶stermesi gerektiÄŸini ifade etti.



Ä°lgili Konular RTÃœK
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Medya Haberleri
Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle THY'de 220 sefer iptali
Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle THY'de 220 sefer iptali

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, 30-31 AralÄ±k'ta olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu
PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu yakalandÄ±
PKK'nÄ±n 5 Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu yakalandÄ±

PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda "KCK-TÃ¼rkiye Meclisi" iÃ§erisinde Ã¼st dÃ¼zey faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 Ã¶rgÃ¼t mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayan TV'lere ceza
YayÄ±n yasaÄŸÄ±na uymayan TV'lere ceza

RTÃœK, terÃ¶r olaylarÄ±yla ilgili mahkemelerce konulan yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayan medya kuruluÅŸlarÄ±na mÃ¼eyyide uyguladÄ±
DEAÅž'Ä±n kritik ismi Ebu Husen Tunusi vuruldu
DEAÅž'Ä±n kritik ismi Ebu Husen Tunusi vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emirlerinden Ebu Husen Tunusi iÃ§inde bulunduÄŸu araÃ§ ve korumalarÄ±yla birlikte vuruldu
Batman'da teknokent kurulacak
Batman'da teknokent kurulacak

Batman Ãœniversitesince 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan teknokent projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edildi
Ã‡anakkale'de 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

AyvacÄ±k'ta, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 11 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak

Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere 30 gÃ¼nlÃ¼k geÃ§ici yasak geldi
Darbe giriÅŸimcisine tahliye talebi
Darbe giriÅŸimcisine tahliye talebi!

Darbe giriÅŸimi davasÄ±nda savcÄ±, 4 kiÅŸiye tahliye istedi
Mersin'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±
Mersin'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±

BombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek Ã¼zere Mersin'e geldiÄŸi deÄŸerlendirilen PKK mensubu saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±
Ä°hracat KasÄ±m'da arttÄ± dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaldÄ±
Ä°hracat KasÄ±m'da arttÄ±, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± azaldÄ±

TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, kasÄ±mda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu
AVM'de plaka tanÄ±mlama yasal zorunluluk oldu
AVM'de plaka tanÄ±mlama yasal zorunluluk oldu

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri 'AVM) otoparklarÄ± giriÅŸlerine "plaka tanÄ±ma sistemi" kurulmasÄ± yasal zorunluluk oldu. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± "AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik" deÄŸiÅŸtirildi.
FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda bir uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu, dokuz asker yaralandÄ±
Bursa'da uyuÅŸturucu operasyonu
Bursa'da uyuÅŸturucu operasyonu

Bursa'da TIR'da yapÄ±lan aramada 113 kilo 340 gram toz esrar bulundu
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±
DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde 28 AralÄ±k'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
El Bab'da 17 DEAÅž hedefi imha edildi
El Bab'da 17 DEAÅž hedefi imha edildi

El Bab ve Daglabash bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, DEAÅž'a ait 17 hedef imha edildi.
VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ±'nda sÃ¼re altÄ± ay uzatÄ±ldÄ±
'VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ±'nda sÃ¼re altÄ± ay uzatÄ±ldÄ±

VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesinde baÅŸvuru sÃ¼resi, 30 Haziran 2017'ye uzatÄ±ldÄ±

Haberler

RTÃœK'ten "Yol TV" aÃ§Ä±klamasÄ±
RTÃœK'ten quot Yol TV quot aÃ§Ä±klamasÄ±

AykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan televizyon dizilerine ceza yaÄŸdÄ±
AykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan televizyon dizilerine ceza yaÄŸdÄ±

TerÃ¶re destek veren kanal kapatÄ±ldÄ±
TerÃ¶re destek veren kanal kapatÄ±ldÄ±

RTÃœK ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± affetmedi
RTÃœK ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± affetmedi

'AldatÄ±cÄ±' yayÄ±n yapan televizyonlara ceza yaÄŸdÄ±
AldatÄ±cÄ±' yayÄ±n yapan televizyonlara ceza yaÄŸdÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 